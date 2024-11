LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Bad Lobenstein (ots) - Am Dienstag, den 12.11.2024 kam es in Bad Lobenstein, Gallenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich gegen 23:30 Uhr verursachte der bislang unbekannte Verursacher erheblichen Sachschaden an einem dort abgestellten Pkw. Als der Halter am nächsten Morgen nach seinem Pkw gesehen hat, stellte er den Sachschaden in Höhe von 5000 Euro fest. Bei Hinweisen zum Verursacher wenden Sie sich bitte ...

