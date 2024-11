Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Teichröda (ots)

Am Donnerstag, gegen 13.10 Uhr, befuhr die 44-jährige Fahrerin eines PKW die B85 aus Fahrtrichtung Teichröda kommend in Fahrtrichtung Rudolstadt. In einer Rechtskurve kam sie aus bisher unbekannten Gründen ins Schlingern und geriet in der weiteren Folge auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie mit der entgegenkommenden 59-jährigen Fahrerin eines PKW zusammen. Beide Frauen zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

