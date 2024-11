Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit 45 km/h-Auto

K302- Schöndorf (ots)

Ein 16-Jähriger verunfallte heute Morgen gegen 06 Uhr kurz vor Schöndorf im Saale-Orla-Kreis. Der Jugendliche fuhr mit einem 45km/h-Fahrzeug die Strecke von Volkmannsdorf kommend in Richtung Schöndorf entlang. Nach Ortsausgang Schöndorf kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinab und stürzte in einen Teich. As Auto blieb dann auf dem Dach liegen. Der 16-Jährige wurde dadurch leichtverletzt und kam ins Krankenhaus, sein Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es waren darüber hinaus mehrere Feuerwehren im Einsatz.

