Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Fahrrades

Die Polizei sucht Zeugen

Saalfeld (ots)

Am 14.11.2024 wurde im Zeitraum von 15:25 Uhr bis 15:33 Uhr in Saalfeld, in der Reinhardstraße von einem Supermarktparkplatz, ein E-Bike entwendet. Der Geschädigte hatte dieses ordnungsgemäß gesichert abgestellt. Als er nach wenigen Minuten zurückkam, stellte er fest, dass sein Fahrrad samt Sicherung entwendet wurde. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Cube, mit jeweils dem anthrazitfarbenen Schriftzug "Cube" an beiden Seiten der Querstange sowie an den Reifenseitenflächen der gelbe Schriftzug "Maxxis" Anhand der kurzen Zeit, in welcher der Diebstahl geschah, wird davon ausgegangen, dass das Fahrrad in einen Transporter verladen und dann abtransportiert wurde. Der Wert des Rades beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0295349 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

