Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Container auf Sportgelände aufgebrochen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.10.2024:

Melsungen

Container auf Sportgelände aufgebrochen

Tatzeit: Sonntag, 20.10.2024, 14:30 Uhr bis Montag, 21.10.2024, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter hebeln zwei Container zur Aufbewahrung von Sportgeräten auf.

Die aufgebrochenen Lager-Container eines Melsunger Sportvereins befanden sich zur Tatzeit auf dem Gelände der Stadtsporthalle an der Evesham-Allee in Melsungen. Die unbekannten Täter hebelten die beiden Container gewaltsam auf, wodurch Sachschaden in geschätzter Höhe von 500,- EUR entstand. Im Anschluss durchsuchten die unbekannten Täter die Container nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten die unbekannten Täter ein Schlüsselbund und mindestens ein Apple IPad aus den Containern. Der Gesamtwert des Stehlgutes kann aktuell nicht beziffert werden.

Schlussendlich flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizeistation Melsungen führt die weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell