POL-HR: Borken - Sachbeschädigung - Fahrzeugheck beschädigt

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.10.2024: Schwalmstadt Versucher Autodiebstahl - Unbekannte brechen ab und flüchten Tatzeit: Freitag, 18.10.2024, 04:49 Uhr Unbekannte Täter versuchten am frühen Freitagmorgen ein Audi Cabrio zu entwenden. Die unbekannten Täter versuchten ein schwarzes Audi A5 Cabrio an der Stephanstraße in ...

