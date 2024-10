Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Versucher Autodiebstahl - Unbekannte brechen ab und flüchten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.10.2024:

Schwalmstadt

Versucher Autodiebstahl - Unbekannte brechen ab und flüchten

Tatzeit: Freitag, 18.10.2024, 04:49 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am frühen Freitagmorgen ein Audi Cabrio zu entwenden.

Die unbekannten Täter versuchten ein schwarzes Audi A5 Cabrio an der Stephanstraße in Schwalmstadt zu stehlen, welches auf der Hofeinfahrt des Wohnhauses geparkt war. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter das an dem Fahrzeug verbaute KeylessGo-System zu überwinden, scheiterten jedoch, da die Besitzer die Fahrzeugschlüssel im Innenbereich des Hauses in einem eigens dafür vorgesehenen Sicherheitsbehältnis aufbewahrten und somit das Schlüsselsignal von außen nicht abgefangen werden konnte.

Kurz darauf flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort.

In der gleichen Tatnacht wurde ein Audi A4 Avant in Schwalmstadt entwendet. Wir berichteten unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5890197

Die Kriminalpolizei Homberg führt die weiteren Ermittlungen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegengenommen.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell