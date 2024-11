Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter greift 20-Jährigen an und flieht, Zeugen gesucht

Vaihingen an der Enz (ots)

Gestern Nachmittag kam es zu einem Angriff auf einen 20 Jahre alten Reisenden am Bahnhof Vaihingen an der Enz. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 15:45 Uhr bereits im Zug. Hier soll ein bisher unbekannter Täter den 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen während des Aussteigevorgangs aus dem Zug am Bahnhof Vaihingen (Enz) bereits angerempelt haben. Als der Unbekannte und der Geschädigte sich dann in Richtung Treppenabgang bewegten, trat der Tatverdächtige dem jungen Mann zwei Mal hintereinander in seinen Bauch, sodass der 20-Jährige zu Boden fiel. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen flüchtete er anschließend in einen Zug in Richtung Karlsruhe. Eine alarmierte Streife der Bundespolizeiinspektion Stuttgart konnte vor Ort nur noch den Geschädigten feststellen. Dem Täter gelang es unerkannt zu fliehen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort wurde zunächst nicht gebracht. Der Grund, warum es zu diesem Angriff kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachtet haben, werden geben, sich an das Bundespolizeirevier Stuttgart unter 0711 / 87035 0 zu wenden. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person im Alter von 30-40 Jahren handeln. Weiterhin trug er wohl oliv- und tarnfarbende Kleidung. Auffällig waren offenbar auch die eher strubbeligen kurzen Haare.

