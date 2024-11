Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Erregung öffentlichen Ärgernisses im Metropolexpress von Ulm nach Stuttgart, Zeugen gesucht

Ulm/Stuttgart (ots)

Gestern morgen (17.11.2024) kam es in dem Metropolexpress 16 (Ulm-Stuttgart) auf Höhe Beimerstetten zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses durch einen bisher unbekannten Täter. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich die Tat gegen 09:40 Uhr in einer Sitzgruppe im Zug. Hier soll der bisher unbekannte Mann an seinem erigierten Glied manipuliert haben, als er die 15-Jährige deutsche Staatsangehörige beobachtete. Als das Mädchen die Handlung des Mannes wahrnahm, wechselte sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen umgehend den Platz und vertraute sich einer anwesenden Zugbegleiterin an. Der unbekannte Täter, bei welchen es sich um einem dünnen Mann mit dunklem Teint, schmalem Gesicht, leichtem Bartwuchs, im Alter von 20-30 Jahren handeln soll, verließ wohl am Bahnhof Göppingen den Zug. Zeugen, welchen den mit dunkelgrauer Hose und dunkelblauen Flizhut bekleideten Mann gesehen haben, oder sonstige Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten sich an die Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter 0711/ 87035 0 zu wenden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses wurden eingeleitet.

