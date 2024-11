Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jähriger von mehreren Tätern angegriffen

Plochingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17.11.2024) kam es in einem Metropolexpress und anschließend am Bahnhof Plochingen zu einem Angriff auf einen 39 Jahre alten Reisenden. Ersten Informationen zufolge ereignete sich die Tat gegen 03:00 Uhr in dem Metropolexpress 19104 kurz vor dem Zughalt am Bahnhof Plochingen. Hier soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 39 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen und den zwei 19-jährigen sowie den vier 20 Jahre alten, ebenfalls deutschen Staatsangehörigen gekommen sein. Nach Ausstieg aller Tatbeteiligten am Bahnhof Plochingen trafen sie laut Zeugenaussagen erneut aufeinander. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sollen die insgesamt sechs Tatverdächtigen den 39-Jahre alten Geschädigten aus bisher unbekannten Gründen körperlich attackiert haben. Anschließend versuchten sie zu flüchten. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, informierten fernmündlich die Landes- und Bundespolizei über diesen Sachverhalt. Den alarmierten Einsatzkräften gelang es, alle Täter noch am Bahnhof Plochingen am Bahnsteig neun zu stellen und vorläufig festzunehmen. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff laut aktuellen Erkenntnissen leichte Verletzungen am Rücken, Kopf, Kiefer und Auge, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte die Tatverdächtigen ihren Weg weiter fortsetzen. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun unter anderen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.

