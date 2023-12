Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Papiercontainer/Umgerissen - Handy und Rucksack gestohlen

Plettenberg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, brannte in der Berliner Straße der Inhalt eines Papiercontainers. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen, bevor es zu einem Schaden an dem aus Metall bestehenden Container kam. (schl)

Ein 42-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen, gegen 00:05 Uhr, durch drei dunkel gekleidete Männer unvermittelt zu Boden gestoßen, als er sich am Bahnhofsplatz aufhielt. Die Täter entrissen ihm anschließend sein Handy der Marke Huawei sowie einen pinkfarbenen Rucksack samt Inhalt. Das Trio flüchtete anschließend durch eine Unterführung in Richtung Breddestraße. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt. Eine genauere Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell