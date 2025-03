POL-ERB: Unfallflucht mit mehreren Beteiligten

Heppenheim (ots) - Am Di. 18.03.2025 wurde in der Zeit zw. 05:25 und 05:35 Uhr in Heppenheim in der Bahnhofstr. Höhe Nr. 30 ein geparkter schwarzer BMW X 1 beschädigt. Der bisher unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. Nr.: 06252 7060 entgegen. ...

mehr