FW-OE: Offizielle Einweihung des neuen Tanklöschfahrzeugs der Löschgruppe Saalhausen

Lennestadt

Am 3. Oktober 2023 fand die feierliche Einweihung des neuen Tanklöschfahrzeugs der Löschgruppe Saalhausen am Feuerwehrgerätehaus statt. Das moderne Fahrzeug, ein Unimog 327 mit beeindruckenden 272 PS und einem zulässigen Gesamtgewicht von 14 Tonnen, wurde bereits im Juni an die Feuerwehr Lennestadt ausgeliefert und hat sich in ersten Einsätzen bereits bewährt.

Der geländegängige Unimog zeigt seine Stärken besonders in unwegsamen Geländen und ist durch seine kompakte Bauart äußerst wendig. Dies macht ihn zu einem idealen Einsatzfahrzeug, besonders bei Waldbränden in den Höhenlagen im gesamten Stadtgebiet.

Das Fahrzeug ist mit einem 3000-Liter-Wassertank ausgestattet und verfügt über einen abnehmbaren Wasserwerfer auf dem Dach sowie eine komplette Ausrüstung zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden. Diese technischen Merkmale werden die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr Lennestadt erheblich erweitern.

Die Einweihungsfeier wurde mit einer Segnung des Fahrzeugs durch Pastor Markus Leber feierlich umrahmt. Im Anschluss fand die offizielle Schlüsselübergabe an die Löschgruppe Saalhausen statt.

Für die musikalische Gestaltung der Veranstaltung sorgte das Jugendorchester des Musikvereins Saalhausen, das mit seinen Darbietungen zur festlichen Atmosphäre beitrug.

