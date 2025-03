Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Versuchter Diebstahl aus Garage und Gartenhaus

Die Kriminalpolizei ermittelt

Bickenbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (18.3.) versuchte ein bislang Unbekannter, sich Zutritt zu einer Garage und einem Gartenhaus in der Hartenauer Straße zu verschaffen. Es kam zu keinem Diebstahl, da der Mann an seinem Vorhaben gegen 1:50 Uhr scheiterte. Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat K42 in Pfungstadt aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 06154 63300 bei der Polizeistation Ober-Ramstadt entgegengenommen werden.

