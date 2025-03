Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Frontalkollision zweier Pkw - PM Nr.2

Heidelberg (ots)

Nach dem Verkehrsunfall auf der L637, auf Höhe Heidelberg-Wieblingen, ist die Unfallaufnahme vor Ort mittlerweile abgeschlossen. Die Fahrbahn ist somit wieder frei, alle Verkehrssperrungen wurden aufgehoben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 51-jähriger Peugeot-Fahrer aufgrund stockenden Verkehrs in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Ford einer 36-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Peugeot zurückgewiesen und gegen einen dahinter, in gleicher Richtung fahrenden, 76-jährigen Motorradfahrer geschleudert. Durch den Unfall wurden der Fahrer des Peugeot sowie der Motorradfahrer jeweils leicht verletzt. Die Fahrerin des Ford wurde schwer, allerdings nicht lebensgefährlich verletzt, ein ebenso im Fahrzeug befindlicher 12-jähriger Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden beteiligten PKW entstand Totalschaden. Sie mussten mittels einer Fachfirma abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf schätzungsweise 20.000Euro. Durch den Unfall war die Fahrbahn so stark verunreinigt, dass ebenfalls eine Fachfirma zur Reinigung hinzubeordert werden musste. Gegen 20:30 Uhr konnte die Unfallstelle somit wieder freigegeben werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

