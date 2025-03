Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - Pressemitteilung Nr.3

Walldorf (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 11:10 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Wohngebäude in der Badstraße in Brand. Da sich das Feuer rasch auf die benachbarten Gebäude ausbreitete, rückten sämtliche Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden aus, um die freiwillige Feuerwehr Walldorf bei der Brandbekämpfung zu unterstützen. Dennoch brannten insgesamt fünf Wohngebäude vollständig aus. Das Feuer in einem sechsten Wohnhaus konnte von den unzähligen Wehrleuten gelöscht werden. Hier entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Auch weitere angrenzende Gebäude wurden durch die Hitzeentwicklung sowie den Rauch stark beschädigt. Bei dem Brandgeschehen wurde ein 84-jähriger Bewohner verletzt. Er befindet sich in ärztlicher Behandlung.

Vereinzelt finden weiterhin Löscharbeiten der Feuerwehr statt.

Die Nachlöscharbeiten werden mindestens bis in die Nacht andauern.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht abzuschätzen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Durch die Stadt Walldorf wurde eine Betreuung der Betroffenen sowie vorübergehende Unterkünfte sichergestellt.

