POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Solaranlage in Schrebergarten entwendet - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) - Bei einem Einbruch in einen Lastwagen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Weinheim erbeuteten Unbekannte Werkzeuge im Wert von rund 1.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr zersörten die Unbekannten die Seitenscheibe des Fahrzeugs, das im Multring am Fahrbahnrand ...

mehr