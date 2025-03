Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Walldorf (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochnachmittag auf der L 723 bei Walldorf.

Ein 22-jähriger Mann war gegen 13.45 Uhr mit seinem Fiat auf der L 723 von Walldorf in Richtung Reilingen unterwegs. An einem Feldweg wollte ein vor ihm fahrendes Pkw-Anhänger-Gespann nach links abbiegen und ordnete sich links auf den Abbiegestreifen ein. Hierdurch musste der 22-Jährige abbremsen und hinter dem Gespann warten. Ein nachfolgender 33-jähriger Audi-Fahrer realisierte die Situation zu spät und fuhr dem wartenden Fiat ungebremst hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich beide Fahrzeuglenker Verletzungen zu und mussten nach medizinischer Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Art und Schwere ihrer Verletzungen sind derzeit noch unklar.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrspur in Richtung Reilingen blockiert. Der Verkehr wurde währenddessen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf war zur Unterstützung mit 3 Fahrzeugen und 12 Wehrleuten an der Unfallstelle eingesetzt.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Walldorf dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell