Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mitfahrerin wird bei Sturz mit Motorrad leicht verletzt

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17:45 Uhr war ein 30-jähriger Motorradfahrer mit seiner 27-jährigen Mitfahrerin auf der Horrenberger Straße in Richtung Zuzenhausen unterwegs, als er mit der Maschine der Marke Honda aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ersten Unfallermittlungen zufolge stürzten anschließend beide Personen samt dem Motorrad bei geringer Geschwindigkeit zu Boden. Hierbei wurde die 27-Jährige leicht verletzt. Sie kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

