POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B3: 15.000 Euro Sachschaden nach Kollision zwischen Motorrad und Auto

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Derzeit sind Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte wegen eines Gebäudebrands in Walldorf im Einsatz. Gegen 11.10 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass in der Badstraße in einem Wohngebäude ein Brand ausgebrochen war. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle ...

