LPI-EF: Erfurterin wird Opfer von Romance Scammern

Erfurt (ots) - Am vergangenen Freitag verlor eine Seniorin viel Geld an Betrüger. Die 84-Jährige wurde gegen 16:00 Uhr von einer unbekannten Frau angerufen. Diese gab vor, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun ins Gefängnis müsse. Um dies zu verhindern, wurde die Frau aufgefordert, 30.000 Euro zu bezahlen. Die 84-Jährige stimmte zu und kurze Zeit später erschien an ihrer ...

