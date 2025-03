Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Ein Einbruch, zwei Versuche

Kranenburg-Schottheide /-Nütterden (ots)

Am Mittwochvormittag (5. März 2025) kam es im Kranenburger Ortsteil Schottheide zu einem Wohnungseinbruch, einmal wurde ein Täter von einer Anwohnerin gestört. Auf der Kuhstraße drangen Unbekannte zwischen 10:00 und 11:10 Uhr in ein Wohnhaus ein. Vermutlich konnten sie über einen Balkon ein Fenster im Obergeschoss erreichen, das "auf Kipp" stand. Dieses öffneten die Unbekannten und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld.

Auf der Römerstraße hörte eine Anwohnerin gegen 11:15 Uhr, wie an einer Terassentür des Hauses die Rollläden hochgezogen wurden. Als sie nachschaute, sah sie einen Mann, der sich an eben dieser Terrassentür zu schaffen machte. Beim Erblicken der Zeugin ergriff der Mann die Flucht und rannte zur Römerstraße. Die Anwohnerin konnte noch beobachten, wie er in einen dunklen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen stieg und in Richtung Niederlande davonfuhr. Sie beschreibt den Unbekannten als etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85m groß. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Wollmütze.

In Nütterden beschädigten unbekannte Täter zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen das Küchenfenster eines Hauses am Mercatorweg. Hier gelangten sie aber nicht in das Gebäude.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell