Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unbekannte werfen Schaufenster einer Apotheke ein

Zeugen gesucht

Kalkar (ots)

In der Zeit zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen (4. März 2025) sind unbekannte Täter in eine Apotheke an der Grabenstraße eingedrungen. Sie warfen ein zur Douvermannstege gelegenes Schaufenster ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

