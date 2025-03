POL-KLE: Goch - Mercedes auf Pflastersteine aufgebockt und Räder gestohlen

Issum (ots) - Am 14. Oktober 2024 hat ein unbekannter Täter in einer Drogerie an der Rheurdter Straße Kosmetikartikel im Wert von knapp 2.900 Euro gestohlen. Er nutzte einen mitgeführten Kinderwagen, um das Diebesgut zu verstauen. Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder sind unter ...

mehr