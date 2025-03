Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Widerstand nach Ladendiebstahl

Polizeibeamter verletzt sich schwer

Emmerich (ots)

Am Montag (3. März 2025) gegen 10:45 Uhr flüchtete ein 25-jähriger Tatverdächtiger nach einem Ladendiebstahl zu Fuß aus einem Supermarkt am Franz-Wolters-Platz. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten konnten den Mann kurz darauf in der Innenstadt antreffen. Als ein Polizeibeamter den Tatverdächtigen zu Fuß eingeholt hatte, holte der 25-Jährige zu einem Schlag mit einer Glasflasche aus. Im Rahmen des Abwehrversuchs verletzte sich der Polizeibeamte schwer am Bein. Bei der anschließenden Festnahme setzte sich der Tatverdächtige weiterhin zur Wehr und verhielt sich aggressiv und beleidigend den Beamten gegenüber. Mehrere Schaulustige beobachteten zudem den Einsatz und versuchten, die Maßnahme zu stören. Die Personen erhielten einen Platzverweis. Der verletzte 28-Jährige Polizeibeamte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wo er stationär verblieb. Die übrigen Polizeibeamtinnen und -beamten blieben unverletzt. Wie sich bei der Überprüfung der Personalien herausstellte, bestand ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 25-jährigen Polen; er wird am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Ihn erwartet darüber hinaus ein Strafverfahren wegen des Widerstands und des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung. (cs)

