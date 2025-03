Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - "Friedlich und Störungsfrei"

Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Kreis Kleve (ots)

Das von der Polizei vorab erklärte Motto "Feiern, aber sicher!" wurde bei den bisherigen Umzügen der Närrinen und Narren im Kreis Kleve wunderbar angenommen. Bei trockener, kalter aber überwiegend auch sonniger Witterung standen insgesamt Zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer und damit teilweise mehr als in den Vorjahren an den Zugstrecken und feierten den Karneval am Niederrhein. Ob am Samstag in Weeze, Rheurdt, Issum-Sevelen, Geldern-Walbeck, Geldern-Veert und Emmerich-Elten, am Sonntag in Geldern, Kerken-Nieukerk, Kevelaer-Twisteden, Kevelaer-Winnekendonk, Kranenburg, Bedburg-Hau und Emmerich, es war eine ausgelassene aber friedliche Stimmung. Lediglich in Emmerich-Elten kam es nach Zugende zu einer Körperverletzung und einer Ingewahrsamnahme. In Bedburg-Hau wurde ein Karnevalswagen durch die Zugleitung in Absprache mit dem Ordnungsamt und der Polizei aus dem Zug genommen, nachdem auf dem Wagen Pyrotechnik gezündet worden war und Glasfläschchen in die Zuschauer geworfen wurden. Gemeinsam mit den Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden wurden an allen Veranstaltungsorten Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Die Absperrungen an den Zufahrtsstraßen, die überall verstärkt worden waren, wurden überwiegend sehr positiv von den Zuschauern wahrgenommen.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell