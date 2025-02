Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallermittlungen unter erschwerten Bedingungen

Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug nach Unfallflucht am Airport

Weeze (ots)

Das Verkehrskommissariat in Geldern ermittelt zur Zeit in Sachen einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz P1 des Flughafens in Weeze. Normalerweise wird der Unfallverursacher gesucht, in diesem Fall allerdings das beschädigte Fahrzeug. Eine 25-jährige Frau aus Neuss war am Mittwoch (26. Februar 2025) gegen 09:00 Uhr mit ihrem blauen Peugeot 308 auf dem Parkplatz P1 losgefahren. Angeblich durch ihr Navigationsgerät angeleitet, bog sie nach rechts ab und rutschte dann in einen kleinen Graben. Dabei kollidierte sie mit einem kleinen schwarzen Pkw, der neben diesem Graben stand. Dieses Fahrzeug soll kleiner als ihr Pkw gewesen sein. Es könnte sich um einen VW gehandelt haben, aber da war die Unfallverursacherin sich nicht sicher. Sie entfernte sich zunächst von der Unfallstelle in Richtung Neuss und nahm dann erst Kontakt mit der dortigen Polizei auf. Aufgrund der bisher von ihr gemachten spärlichen Angaben zum eigentlichen Unfallort auf dem Parkplatz und zu dem von ihr beschädigten Fahrzeug gestalten sich die Ermittlungen naturgemäß schwierig. Daher suchen die Ermittler des Verkehrskommissariates jetzt nach dem beschädigten Fahrzeug, einem schwarzen vermutlichen Kleinwagen oder auch Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell