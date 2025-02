Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Grauer Audi Q4 auf Supermarktparkplatz beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Donnerstag (27. Februar 2025) zwischen 07:50 Uhr und 08:00 Uhr wurde in Emmerich am Rhein-Elten ein an der Klosterstraße geparkter Pkw beschädigt. Der graue Audi Q4 war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der mittleren Parkreihe unmittelbar vor dem Eingang vorwärts in der ersten Parkbox abgestellt. Daher befand sich rechts neben dem Fahrzeug keine weitere Parkbox. Als die Besitzerin nach dem Einkauf zurückkam, stellt sie im Bereich der rechten Seite des Fahrzeugshecks einen frischen Unfallschaden fest. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

