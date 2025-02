Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fußgängerin erschrickt vor bremsenden Auto

Frau wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Kleve (ots)

Am Mittwoch (26. Februar 2025) kam es gegen 22:10 Uhr in Kleve an der Kreuzung "Weißes Tor" (Querallee/Nassauer Allee) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 71-jährige Frau aus Bedburg-Hau schwer verletzt wurde. Sie wollte mit ihrem Hund von der Querallee kommend die Nassauer Allee an der Fußgängerampel in Richtung Berufskolleg überqueren, als von der Querallee ein Auto nach links in Richtung Kleve abbiegen wollte. Der 71-jährige Fahrer des Pkw, einem blauen Renault Kadjar, bremste stark, als er die Fußgängerin bemerkte. Daraufhin erschrak sich die Frau, machte einen Schritt zurück und stürzte. Sie zog sich dabei Verletzungen im Hüftbereich zu und wurde durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Der Hund wurde dem Ehemann der Frau übergeben, er blieb unverletzt.(sp)

