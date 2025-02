Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Drei Männer durchsuchen geparkte Fahrzeuge in Elten

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Dienstag (25. Februar 2025) gegen 23:56 Uhr öffneten drei bislang unbekannte Männer zwei geparkte Fahrzeuge, einen Mercedes und einen BMW, auf der Lobither Straße in Emmerich am Rhein-Elten. Sie durchsuchten die Fahrzeuge und entwendeten Sonnenbrillen, Zigaretten, eine geringe Summe Bargeld und eine Base-Cap. Wie die Fahrzeuge geöffnet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Emmerich sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Beobachtungen dort machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830 oder an jede andere Polizeidienststelle.(sp)

