Am 25.02.2025 führte der Verkehrsdienst der Kreis Klever Polizei in der Zeit von 06:00 bis 14:00 Uhr einen weiteren Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von schweren Verkehrsunfällen durch. Unter Einbindung von Kräften des Wachdienstes der verschiedenen Polizeiwachen wurden im gesamten Kreisgebiet mobile und stationäre Kontrollen durchgeführt. Erneut wurden auch zwei Geschwindigkeitsmessanlagen des Kreises Kleve samt Bedienpersonal in den Einsatz eingebunden. An der Grunewaldstraße war im Rahmen der "Fachstrategie Verkehr" der Polizei NRW der Schriftzug "#LEBEN" für alle Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Kleve fuhren, deutlich sichtbar aufgestellt. Er soll verdeutlichen, worum es bei den Kontrollmaßnahmen der Polizei geht: schwere Verkehrsunfälle verhindern, LEBEN retten!

Folgende Verstöße gegen Verkehrsregeln wurden im Rahmen des Einsatzes festgestellt und geahndet: 317 Geschwindigkeitsverstöße, 16 Verstöße von Radfahrenden, 3 von Fahrerinnen und Fahrern von Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern bspw.), 29 Vorfahrtsverstöße, 10 Ablenkungsverstöße ("Handy") dazu 24 sonstige Verkehrsverstöße. In 3 Fällen mussten Strafanzeigen wegen des Vorwurfs des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt werden. Da nicht nur Pkw kontrolliert wurden, musste auch wieder ein Lkw wegen erheblicher technischer Mängel einem Prüfstützpunkt zugeführt werden. Für ihn war die Fahrt dann zunächst zu Ende.

Als negativ herausragend musste bei dieser Schwerpunktaktion bei der Kontrolle eines Pkw festgestellt werden, dass dessen Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Des Weiteren lag gegen den Fahrer ein Haftbefehl vor und zu "guter Letzt" war der Pkw wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung der Kennzeichen ausgeschrieben!(sp)

