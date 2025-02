Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Zwei Zigarettenautomaten angegangen

Zeugen gesucht

Kranenburg-Nütterden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23. Februar 2025) haben sich unbekannte Täter an zwei Zigarettenautomaten in Kranenburg-Nütterden zu schaffen gemacht. Sie versuchten offenbar sowohl auf der Straße Im Hammereisen als auch auf der Straße Im Schlop die dortigen Geräte zu sprengen. In beiden Fällen wurde jedoch lediglich die Ware beschädigt, an das Geld kamen die Unbekannten nicht. Zeugen, die in dem Zusammenhang an den Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

