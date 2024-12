POL-PDLD: Winden - Achtung Betrüger unterwegs!

Rheinzabern (ots) - Am Samstag wurden Gegenstände in der katholischen Kirche und in der St. Anna-Kapelle beschädigt. Für die Beschädigungen in der Kirche gibt es einen vagen Tatverdacht gegen einen ca. 55 bis 60-jährigen Mann mit blauem Pullover. Dieser habe sich von der Örtlichkeit entfernt und verdächtig verhalten. Seine Personalien sind bislang unbekannt. Ob ...

mehr