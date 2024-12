Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Westheim (ots)

Am Sonntag, den 15.12.2024, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 43-jähriger PKW-Fahrer die Kreisstraße 3 von Westheim kommend in Richtung Lustadt. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten. Nachdem er zunächst die Fahrt fortsetzte, erschien er anschließend wieder an der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme konnten Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers erlangt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen weigerte sich der Verantwortliche in den Streifenwagen zu steigen und wehrte sich vehement. Hierbei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Sie konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Nach dem Einsatz des Taser (Distanzelektroimpulsgerät) konnte der 43-jährige schließlich zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Germersheim gebracht werden.

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

