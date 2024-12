Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 33 Fahrer zu schnell

Edenkoben / Edesheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben führten am Samstag Geschwindigkeitskontrollen durch und stellten insgesamt 33 Autofahrer fest, welche zu schnell fuhren. Innerhalb einer Stunde wurden gegen Mittag 15 Fahrzeugführer sanktioniert, welche in der Radeburger Straße in Edenkoben zu schnell fuhren. Bei erlaubten 30 km/h lag der "Spitzenwert" bei unerfreulichen 55 km/h. Der Verstoß zieht ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro zzgl. Gebühren und einen Punkt im Flensburger Fahreignungsregister nach sich. Am Nachmittag wurden in der Staatsstraße in Edesheim innerhalb von 50 Minuten 18 Autos gemessen, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der schnellste Fahrer wurde hier mit 49 km/h festgestellt.

