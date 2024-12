Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Raub einer Armbanduhr

Landau (ots)

Am Samstagabend (14.12.2024) gegen 19:50 Uhr befand sich ein 18-jähriger Mann fußläufig in der Landauer Innenstadt und stieß im Bereich der Gerberstraße auf einen unbekannten Mann, mit welchem er in Streit geriet. Nach einem kurzen Gerangel auf dem Boden wurde der Geschädigte mit einem Messer bedroht und leicht an der Hand verletzt. Im Zuge dessen verlor er eine Armbanduhr, welche der Täter an sich nahm und fußläufig in Richtung des Rathausplatzes flüchtete.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/287-0 mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

