POL-PDLD: Betrunkener Verkehrsteilnehmer in Wörth

Wörth (ots)

Am 14.12.2024 meldete gegen 18:25 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden Kleintransporter auf der B10 aus Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Pfalz. Mehrere Streifen suchten den Transporter und fanden ihn an einer Tankstelle unweit des Bahnhofes. Der 45-jährige Fahrer war ebenfalls vor Ort, es konnten durch die Streife alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Dem Fahrer wurde ein freiwilliger Alkotest angeboten, welcher mehr als 3 Promille ergab. Mit verwaschener Aussprache gab der Transporterfahrer noch an, einen kleinen Verkehrsunfall verursacht zu haben, wobei der linke Außenspiegel an seinem PKW beschädigt wurde. Der Führerschein des Beschuldigten im Strafverfahren wurde sichergestellt. Das Kraftfahrzeug konnte vor Ort kurzfristig verbleiben. Die eigentliche Unfallstelle, welche im Bereich der Stadt Karlsruhe liegt, konnte gefunden werden, es entstand zum Glück kein Fremdschaden. Das Verfahren wird an die Staatsanwaltschaft Landau abgegeben.

