Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Betäubungsmitteleinfluss vor Polizei geflüchtet

Landau (ots)

Am 13.12.2024 gegen 09:00 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizei Landau, in der Ostbahnstraße eine Verkehrskontrolle durchzuführen und wendete hierzu den Streifenwagen. Der betroffene Verkehrsteilnehmer ahnte offensichtlich, dass ihm das Wendemanöver galt und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Seitenstraßen, in welchen er diverse Verkehrszeichen missachtete.

Der Fluchtversuch blieb jedoch erfolglos, da die Polizeikräfte den 25-jährigen Fahrzeugführer in der Maximilianstraße stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen konnten, bei welcher er sich äußerst unkooperativ zeigte. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und auf polizeiliche Anordnung durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell