POL-PDLD: Wildunfall mit verletzter Person in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Am Wochenende ereignete sich leider im Dienstbezirk der PI Wörth wieder mehrere Wildunfälle. Ein Unfall war jedoch besonders folgenreich. Eine 40-jährige Autofahrer befuhr am 13.12.2024 gegen 23:35 Uhr die L 540 in der Gemarkung Rheinzabern, als plötzlich ein Wildtier die Fahrbahn überquerte. Die Autofahrer habe sich so erschrocken, dass sie eine unkontrollierte Lenkbewegung machte und mit den dortigen Leitelementen kollidierte. Das Fahrzeug überschlug sich und bleib auf dem Dach liegen. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Ihr PKW wurde total beschädigt, es dürfte ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstanden sein. Das Wildtier konnte nicht gefunden werden. Die Polizei Wörth empfiehlt, dass Kraftfahrzeugführer in den Morgen -/ Abend- bzw. Nachtstunden immer mit querenden Wildtieren rechnen müssen. Wenn dies so sei, keine unkontrollierte Lenkbewegungen machen und mit festem Griff am Lenkrad bremsen aber gerade fahren, auch wenn es zur Kollision mit dem Tier kommen könnte.

