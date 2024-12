POL-GM: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Waldbröl (ots) - Auf unbekannte Weise haben sich Einbrecher am Sonntag (8. Dezember) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Mennert" in Waldbröl-Ruh verschafft. Zwischen 14 Uhr und 20 Uhr gelangten die Unbekannten in das Haus und Geld und Goldschmuck. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 ...

