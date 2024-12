POL-GM: Geld und Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet

Gummersbach (ots) - Unbekannte sind zwischen 15 Uhr am Freitag (6. Dezember) und 12 Uhr am Samstag in eine Garage in der Straße "Meiseneck" eingebrochen. Die Unbekannten bohrten das Garagenschloss auf und verschafften sich so Zugang zu dem Objekt. Sie entwendeten unter anderem ein Stromaggregat und diverses Werkzeug. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. ...

mehr