POL-GM: Einbruch in Café

Waldbröl (ots) - Einer Seniorin ist am Donnerstag (05. Dezember) beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Wiehler Straße in Waldbröl die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Die 72-Jährige ging gegen 11 Uhr einkaufen. Dabei hatte sie ihre Geldbörse in der am Einkaufswagen hängenden Handtasche deponiert. An der Kasse musste sie dann feststellen, dass zwischenzeitlich ein Dieb in ihre Tasche gegriffen und ...

