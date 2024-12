Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse aus Einkaufstasche gestohlen

Waldbröl (ots)

Einer Seniorin ist am Donnerstag (05. Dezember) beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Wiehler Straße in Waldbröl die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden.

Die 72-Jährige ging gegen 11 Uhr einkaufen. Dabei hatte sie ihre Geldbörse in der am Einkaufswagen hängenden Handtasche deponiert. An der Kasse musste sie dann feststellen, dass zwischenzeitlich ein Dieb in ihre Tasche gegriffen und die Geldbörse gestohlen hatte.

Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie zwei Männer die Geldbörse aus der Tasche der 92-Jährigen entwenden. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer hatte kurze dunkle Haare und trug einen langen grauen Mantel mit Tarnmuster sowie schwarze Handschuhe. Der zweite Mann war mit einer schwarzen Jacke und einer Baseballmütze bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Taschendiebe suchen gezielt nach solchen Gelegenheiten und benötigen nur einen kurzen Moment der Ablenkung, um zuzugreifen. Bewahren Sie Wertgegenstände daher nie in Einkaufstaschen auf, sondern tragen Sie diese am besten in Innentaschen Ihrer Kleidung.

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

