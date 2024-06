Polizei Dortmund

POL-DO: 18-Jähriger nach räuberischer Erpressung in Dortmund festgenommen

Dortmund (ots)

Am Mittwochabend (5. Juni 2024) endete ein Treffen zwischen zwei Personen mit einer räuberischen Erpressung. Einen 18-jährigen Tatverdächtigen nahm die Polizei fest.

Nach eigenen Angaben verabredeten sich ein 19-jähriger Bochumer und eine 17-jährige Dortmunderin über soziale Netzwerke zu einem Treffen in der nördlichen Innenstadt. Als sie gegen 17:30 Uhr gemeinsam die Baumstraße entlang gingen, entfernte sich die Jugendliche kurz. In diesem Moment näherte sich der Tatverdächtige von hinten und erpresste die Geldbörse des Bochumers. Mit der geraubten Geldbörse flüchtete der aus Leonberg stammende Tatverdächtige. Der Bochumer blieb unverletzt. Einsatzkräfte des Präsenzkonzeptes Fokus konnten den Flüchtigen in unmittelbarer Nähe festnehmen und in das Polizeigewahrsam Dortmund bringen. Die Geldbörse stellten die Beamten sicher und händigten diese wieder an den Bochumer aus.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft bei dem Tatverdächtigen nicht vorlagen, wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, darunter unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wieder entlassen.

Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung.

