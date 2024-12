Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alleinunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Wiehl (ots)

Nach einem Autounfall auf der Wiehler Straße (L320) hat die Polizei am Sonntag (8. Dezember) den Führerschein eines 21-Jährigen sichergestellt. Der 21-Jährige aus Windeck fuhr gegen 21.50 Uhr auf der L320 in Richtung Bierenbachtal. In einer Rechtskurve, kurz hinter der Einmündung zur Römerstraße, kam der 21-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Baum. Zeugen, die an der Unfallstelle vorbeikamen, verständigten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 21-Jährigen wahr. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell