Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Sachbeschädigung kath. Kirche und St. Anna-Kapelle

Rheinzabern (ots)

Am Samstag wurden Gegenstände in der katholischen Kirche und in der St. Anna-Kapelle beschädigt. Für die Beschädigungen in der Kirche gibt es einen vagen Tatverdacht gegen einen ca. 55 bis 60-jährigen Mann mit blauem Pullover. Dieser habe sich von der Örtlichkeit entfernt und verdächtig verhalten. Seine Personalien sind bislang unbekannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen vorliegt, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

