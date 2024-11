Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tödlicher Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Bundesstraße 248, Gemarkung Kalefeld, OT Oldenrode Samstag 23.11.2024, 12:05 Uhr

KALEFELD(da) - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am gestrigen Mittag (23.11.2024) gegen 12:05 Uhr auf der Bundesstraße 248 zwischen Ildehausen und Oldenrode. Der 22-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die B248 in Richtung Oldenrode. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Northeimer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das Fahrzeug fing nach dem Unfall Feuer und brannte vollständig aus. Für die Löscharbeiten waren die Wehren aus Bad Gandersheim, Oldenrode, Echte und Kalefeld im Einsatz; die Bundesstraße 248 war bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.

