Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Widerrechtliche Benutzung eines Gartens

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Samstag, 23.11.2024; 15:16 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 23.11.2024, wurde die Polizei von dem Eigentümer eines Gartens in der Schlachthofstraße gerufen, da sich dort zwei Personen unberechtigt aufhielten. Vor Ort trafen die Beamten dann auf einen 47jährigen Einbecker und dessen Freundin, die auf dem Gartengrundstück herumwerkelten. Bereits Tage zuvor hatte der Eigentümer dem Mann mitgeteilt, dass er den Garten nicht mehr betreten dürfe, da ein anberaumter Verkauf des Grundstückes an dessen Vater nicht zustande gekommen war. Dies wollte der Einbecker offensichtlich wohl nicht akzeptieren und nutzte den Garten weiterhin für sich und seine Freundin. Die Polizei erteilte dem Uneinsichtigen einen Platzverweis für das gesamte Gartengelände und leitete gegen ihn, auf Antrag des Eigentümers, ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell