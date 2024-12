Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Garagenkomplex

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Feuerwehr und Polizei rückten Freitagabend (29.11.2024) zu einem Garagenkomplex in den Ortsteil Mumsdorf aus. Zeugen stellten einen völlig zerstörten Pkw BMW fest, welcher im Garagenkomplex abgestellt war. Scheinbar wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr im Pkw, mittels unbekanntem Sprengmittel, eine Explosion herbeigeführt. Durch die Explosion wurde der Fahrzeuginnenraum des Pkw BMW komplett zerstört sowie Scheiben, Türen, der Fahrzeugboden sowie das Dach stark deformiert und teilweise durchschlagen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 309711/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

