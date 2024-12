LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Gera (ots) - Gera: Der Eigentümer eines Pkw VW Passats rief am Wochenende die Polizei um Hilfe. Offenbar stahlen unbekannte Diebe seinen in der Beethofenstraße abgestellten Pkw. Die Tat selbst ereignete sich in der Zeit 29.11. und dem 30.11.2024. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Bezugsnummer0310028/2024). Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib des schwarzen VW-Passats (Baujahr 2006) geben können ...

